Städtebund: Läden erst nach Fest schließen

Davon dass Ausgangssperren das Infektionsgeschehen eingrenzen ist Landsberg nicht überzeugt. "Das geht ja in der Regel von abends 21 Uhr bis morgens um fünf." Wenn die Geschäfte zu seien und draußen kalt, dann finde "ohnehin kein Leben auf der Straße statt", so Landsberg. "Insofern bin ich nicht so sicher, ob Ausgangssperren ein so effektives Mittel sind."