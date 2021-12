Das sei zwar "widersinnig", so Maier, es werde aber "so gesehen". Auf diese Weise ließen sich zuletzt Corona-Demos mobilisieren, bei denen es auch zu Ausschreitungen kam. In Greiz, einer Stadt in Thüringen an der Grenze zu Sachsen, hatten am 4. Dezember 1.500 Menschen bei einem sogenannten "Corona-Spaziergang" demonstriert. "Die schiere Größe hat uns überrascht", gestand Innenminister Maier ein.