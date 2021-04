"Wir befinden uns aktuell in einer unsicheren Lage, zumal wir bundesweit Meldungen bekommen, dass die Intensivstationen immer weniger Kapazitäten haben." Und: Gerade weil am Montag in den meisten Bundesländern die Schule wieder beginnt, sei es richtig, "die Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen".