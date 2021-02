CDU-Parteichef Armin Laschet hält weiterhin an Jens Spahn fest. Dieser mache einen guten Job. Der Gesundheitsminister war zuletzt verstärkt in die Kritik geraten. Kürzlich wurde bekannt, dass Spahn bevor er selbst im Oktober ein positives Corona-Testergebnis erhielt, an einem Abendessen mit mehreren Personen teilgenommen hatte. Laschet, der auch NRW-Ministerpräsident ist, äußerte sich im Interview mit Berlin direkt außerdem zu seinem Führungsanspruch in der CDU und zum anstehenden Treffen von Bund und Ländern.