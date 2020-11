Was für das Brandenburger Tor in Berlin gelte, gelte auch in den übrigen Städten. Das sei auch entsprechend durch die Städte durchzusetzen, erklärte Laschet weiter. Über das Thema Böller könne man dagegen grundsätzlich streiten. Feuerwerk an öffentlichen Plätzen solle es zwar nicht geben, aber ein privates Feuerwerk im engsten Familienkreis wolle er nicht verbieten, so der Ministerpräsident.