Aktuell lägen die täglichen Todeszahlen in Verbindung mit Covid-19 in Deutschland zwischen 100 und 150 Menschen - bei rund 190.000 bestätigten täglichen Neuinfektionen im 7-Tage-Schnitt. Lauterbach weiter: "Ich mag mir einfach gar nicht vorstellen, dass wir in einer Situation wären, so spät in der Pandemie, wo wir gute Impfungen haben, wo wir dann 400, 500 Tote am Tag hätten."