Ein Grund dafür, dass solche Komplikationen erst jetzt bekannt würden, nachdem der Impfstoff über 10 Millionen mal in Großbritannien verimpft wurde, könnte sein, dass diese spezifische Thrombose im Gehirn, in den Sinusvenen, ohnedies etwas häufiger bei jüngeren Frauen, also in der Altersgruppe 30 bis 50, auftrete.