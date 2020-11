Lauterbach warnt. Lauterbach mahnt. Tatsächlich vergeht kaum ein Tag, an dem der SPD-Mann nicht die Nachrichten bestimmt. Am 21. September warnt er in der ARD-Sendung "hart aber fair" vor 7.000 Neuinfektionen am Tag. Ärztevertreter Andreas Gassen widerspricht: "Herr Lauterbach, das geht so nicht", ärgert er sich.