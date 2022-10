Karl Lauterbach : Er warnt wieder

Mehr noch. Die Dunkelziffer bei den Neuinfektionen sei immens. Pro Tag infizierten sich in Wirklichkeit gerade 300.000 bis 400.000 Menschen. Das Oktoberfest in München sei so, wie es gemacht wurde, eine schlechte Idee gewesen. Und die Länder müssten jetzt die Maskenpflicht in Innenräumen einführen. Lauterbachs Fazit: "Die Richtung, in die wir unterwegs sind, ist keine gute."