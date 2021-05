Zudem befindet Lauterbach hinsichtlich der Weitergabe von Impfstoff an andere Länder, dass es klüger sei, "mehr dafür zu tun, dass in anderen Ländern geimpft werden kann." Dass jetzt aber ausgerechnet damit begonnen werde, bei der Vergabe des Impfstoffes zu sparen und den Impfstoff "dann in andere Länder verschenken, wenn unsere eigenen Kinder betroffen sind", das könne er nicht nachvollziehen.