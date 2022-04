Erst einmal zu Stil und Ort: Lauterbach kündigt am Dienstagabend in der TV-Sendung "Markus Lanz" an, die erst am Montag geänderte Isolations- und Quarantäneverordnung bei einer Corona-Infektion wieder "einzukassieren", wie er es selbst bezeichnet. Eine erstaunliche Wende im Laufe des Tages, in nur wenigen Stunden.