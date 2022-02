"Es gibt da keinen Widerspruch", so Lauterbach. Die Lockerungen seien "maßvoll und kommen in Schritten". Würde man alle Maßnahmen auf einen Schlag wegnehmen, dann würden die Fallzahlen stark steigen, verbunden mit deutlich höheren Inzidenzen - "und dann hätten wir auch mehr Tote. Das geben die Modelle her, mit denen wir gearbeitet haben". Aber: Deutschland habe in den letzten Monaten die Delta- und Omikron-Welle "gut gemeistert". Es habe hierzulande viel weniger Todesfällen gegeben als in manchen Nachbarländern, so Lauterbach.