Außerdem bestehe an Ostern die Gefahr, dass die britische Virusmutante B.1.1.7 sich in Familien ausbreiten könnte, warnte der Wissenschaftler. Die Variante mache bereits jetzt 75 Prozent der Neuinfektionen aus, so Lehr weiter. Über Ostern sieht Lehr "eine große Gefahr, dass sich dann komplette Familien infizieren".