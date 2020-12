Meidinger forderte einen bundesweit gültigen Hygienestufenplan, der klar regele, ab welchem regionalem Inzidenzgeschehen an Schulen welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssten. "Nur so bekommen wir auch wieder mehr Berechenbarkeit in den Schulbetrieb und Schulleitungen könnten sich bei steigenden Infektionszahlen rechtzeitig auf die nächste Stufe einstellen." Bisher regeln das die Bundesländer selbst in eigenen Vorgaben für ihre Schulen.