EU-Kommissionspräsidentin Urusla von der Leyen. Archivbild

Quelle: Etienne Ansotte/European Commission/dpa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen räumt ein, dass das Coronavirus von der Politik unterschätzt worden ist. "Ich glaube, wir alle, die wir nicht die Experten sind, haben am Anfang das Coronavirus unterschätzt", sagte sie in der Sendung "Bild live".



"All diese Maßnahmen, die sich für unsere Ohren noch vor vierzehn Tagen oder drei Wochen drastisch, drakonisch angehört haben - wir haben verstanden, dass das jetzt sein muss." Das sei sehr schwer. "Aber ich glaube, die Bevölkerung macht da gut mit."