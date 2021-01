Das Problem müsse von der Firma gelöst werden, und sie werde sich in den nächsten Tagen erklären und korrigieren müssen, so der CDU-Politiker im ZDF-"Morgenmagazin". Sollte Astrazeneca das nicht tun, "dann wäre das das größte Public-Image-Desaster für eine Firma, das es jemals gegeben hat". Die Pharmaindustrie sei ohnehin nicht sehr beliebt, jedoch werde sie gebraucht. Sie müsse sich aber auch an die Regeln halten.