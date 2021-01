Die Lockdowns der Anderen

In Deutschland wir der strenge Shutdown nochmal verlängert. So steht es zumindest in der Beschlussvorlage der heutigen Bund-Länder-Konferenz. Geschäfte und Restaurants sollen geschlossen bleiben, Kitas und Schulen nur eine Notbetreuung anbieten und private Treffen dürfen weiterhin nur mit einer Person aus einem anderen Hausstand stattfinden.



Harte Zeiten, definitiv, doch ein Blick ins Ausland zeigt, dass andere Staaten noch wesentlich strenger sind - und seit vielen Wochen tatsächliche Lockdowns verordnet haben.