Im ZDF betonte Müller: "Es geht darum, das Infektionsgeschehen so einzudämmen, dass wir an die Inzidenz 50 herankommen." Dieses Ziel könne nun über zwei Wege erreicht werden, Impfungen und die verschärften Maßnahmen. Bei den Impfungen komme man immer besser in die Situation, immer größere Bevölkerungsgruppen impfen zu können. "Das gibt uns natürlich schon mehr Sicherheit auch für das Frühjahr."