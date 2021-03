In den allermeisten Bundesländern werden die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern ab diesen Montag umgesetzt und einzelne Regeln gelockert: Mehr Kontakte werden erlaubt und auch zum Shoppen oder ins Museum kann man vielerorts gehen. Auch die Schulen gleiten so langsam wieder in den Präsenzunterricht - jedoch regional sehr unterschiedlich.