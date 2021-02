Wissenschaftler machen klar, dass Öffnen bei einer 7-Tage Inzidenz von 121, gefährlich sei. Und es werden Nebenwirkungen eingeplant. Wenn Millionen Schüler in die Klassenräume strömen, dürfte das den R-Wert wieder über 1 treiben, so Virologen. Was Johnson in Kauf nimmt. Denn die Ältesten, am meisten bedroht, sind geimpft.