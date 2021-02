Italien war eines der am schwersten von Corona betroffenen europäischen Länder - trotzdem gab es dort am 1. Februar leichte Lockerungen. Dabei richten sich die Italiener nach einem Ampel-System. In sogenannten gelben Zonen, in denen das Ansteckungsrisiko als gering gilt, durften seitdem Restaurants bis 18 Uhr öffnen, aber auch Museen und Sehenswürdigkeiten wieder besucht werden.