Die am Freitag in NRW in Kraft tretenden Öffnungen seien "mit einem großen Schutzschirm" verbunden. Dazu gehörten neben der Inzidenzabstufung weiter der Maskenzwang etwa im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und in Arztpraxen sowie die Testpflicht am Arbeitsplatz nach Rückkehr aus dem Urlaub. Insgesamt gebe es "kein Bundesland, das so streng testet wie Nordrhein-Westfalen".