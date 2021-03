Seit 14 Uhr beraten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder in einer Videokonferrenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Laut Beschlussvorlage, die dem ZDF vorliegt (Stand: 3.3., 7:30 Uhr), soll der Shutdown bis zum 28. März verlängert werden. Ab Montag soll es aber Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen sowie für Buch- und Blumenläden und Gartencenter geben. Danach werden weitere Öffnungsschritte an ein umfassendes Testregime geknüpft.