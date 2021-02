Wie andere Länder die Maßnahmen lockern

Sommerliche Temperaturen - in Süditalien wurden am Wochenende bis zu 26 Grad erreicht - sorgten in den Restaurants für einen Besucheransturm. Denn bereits seit einer Woche dürfen in den meisten Regionen des Landes die Gastronomie und auch viele Sehenswürdigkeiten wieder öffnen. In den Schulen gibt es wieder Präsenzunterricht.