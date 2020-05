Er sprach sich für Spielräume aus, allerdings nur "mit klaren Auflagen". Dazu gehörten beispielsweise Abstandsregeln und Desinfektionsmaßnahmen. "Wir brauchen ein Maskengebot", so Söder. Was eine mögliche langsame Öffnung der Schulen angeht, warnte er davor, die Grundschulen zu schnell wieder aufzumachen. Kleinere Kinder könnten sich nicht so an Regeln halten wie ältere. Die Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, hätten ihn ein wenig überrascht.