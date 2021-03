"Wir gehen damit an die Grenzen dessen, was aus Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes verantwortbar ist": Mit diesen Worten versuchte Jens Spahn am Freitag die beschlossenen Öffnungsschritte von Bund und Ländern zu erklären. Nach Monaten des Shutdowns sei laut Gesundheitsminister aber klar gewesen: "Keine Öffnungsschritte zu wagen, war auch kaum verantwortbar."