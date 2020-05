Seehofer: "Stück für Stück" mehr lockern

Weitere Lockerungen lehnt auch Steffen Amtsberg, Mitglied des Deutschen Ethikrats, nicht per se ab. "Wir können über das, was man als gesellschaftlich akzeptables Risiko ansieht, nachdenken", sagt er. "Wir müssen darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen wir gesundheitliche Einbußen, sogar Lebensgefahr, hinzunehmen bereit sind." Es ist die Debatte, die vor einer Woche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eröffnet hatte.



Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar warnt allerdings vor weiteren Lockerungen. Er erinnert an die große Grippe von 1918, die nach Lockerungen in einer zweiten Welle zugeschlagen hatte. Er wünscht sich aufgeklärte Politiker, "die in der Lage wären, den unbequemen Lockdown in seiner Notwendigkeit zu vermitteln und trotz verständlichem Widerstand dafür einzustehen". Zwischen diesen Polen muss die Politik nun entscheiden.