In Sachen Impfung stellt Gesundheitsminister Spahn älteren Menschen in Deutschland wegen der Altersbegrenzung des Vakzins von Astrazeneca schnellere Corona-Impfungen in Aussicht. "Denn wenn wir den vielen Jüngeren in der ersten Impfgruppe ein Impfangebot mit dem Impfstoff von Astrazeneca machen können, stehen für die über 80-Jährigen mehr Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung."