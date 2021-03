Das Problem: In der Bundesregierung wollte offenbar niemand Fehler machen mit der App. Aus Sorge vor negativen Schlagzeilen wurde die Verantwortung für die App von Schreibtisch zu Schreibtisch weitergereicht. So beschreiben es zumindest diejenigen dem ZDF, die an der App mitgearbeitet haben. In den Ministerien habe niemand groß denken wollen. Hauptsache, der Start der App sei geglückt, danach habe man sich wieder schlafen gelegt, sagt einer, der nicht genannt werden will.