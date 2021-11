"Um in Frankreich frei leben zu können, muss man sich verantwortungsbewusst und solidarisch zeigen", so rechtfertigte Emmanuel Macron am Dienstagabend, in seiner neunten Fernsehansprache seit dem Beginn der Covid-Krise im März 2020, den erneuten Appell an die Franzosen, sich impfen zu lassen, die Beibehaltung sämtlicher Einschränkungen und die verpflichtende Booster-Impfung für Senioren.