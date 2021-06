Seit dem 1. Juni sind für 14 Tage Schulen, Einkaufszentren und die allermeisten Betriebe geschlossen. Nur zwei Personen aus einem Haushalt dürfen zum Einkaufen das Haus verlassen - und das lediglich in einem Radius von zehn Kilometern. Kein Wunder also, dass der Verkehr bereits in den ersten Tagen um 70 Prozent zurückging. 55.000 Polizisten überwachen die Regeln, sie haben landesweit 800 Straßensperren eingerichtet.