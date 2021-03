Und so fühlen sich die, die dieser Tage in Palma de Mallorca landen, auf der Insel sicherer als in ihrer Heimat. Viele haben spontan gebucht. Fluggesellschaften bieten zusätzliche Flüge für die Osterzeit an. "Mein Mann hat mich mit der Reise überrascht, an dem Tag als es hieß, dass die Quarantäne aufgehoben ist.“ Heidi Kirchner, ist zum ersten Mal auf der Insel und scheint jeden Moment „Urlaub von Corona“ zu genießen. Der Regen stört sie nicht.