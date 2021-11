"Und die Echokammern des Internet, die wir heute so bedauern, die gibt's damals genauso - auf Demonstrationen, auf Impfgegnerzeitschriften - also auch da eigene Öffentlichkeiten, mit denen man sich eben gegen das Impfen zur Wehr setzt," erklärt der Professor für Neuere und Neueste Geschichte in Oldenburg, der sich mit der Geschichte des Impfens befasst.