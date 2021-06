Spahns Maskenproblem: Affäre oder Wahlkampf?

Doch auch der Druck aus der Opposition wächst, diese Affäre aufzuklären. Entweder die Masken seien in Ordnung, dann könnten sie verteilt werden. Oder sie seien nicht in Ordnung, dann gehörten sie nicht in die nationale Reserve. "Unlogisch" sei das, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. "Ich erwarte, dass es sehr schnell Aufklärung gibt." Minister Spahn habe jetzt die Möglichkeit, alles auf den Tisch zu legen.