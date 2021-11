In der CSU-Maskenaffäre hat das Oberlandesgericht München den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein und den Landtagsabgeordneten Alfred Sauter von den zentralen Tatvorwürfen entlastet. Ihr Verhalten erfülle weder den Tatbestand der Bestechung noch den der Bestechlichkeit von Mandatsträgern, heißt es in den am Donnerstag veröffentlichten Beschlüssen.