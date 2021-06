Seine Vergleiche führen deshalb also in die Irre. Spahn verschleiert damit, wie viel in seinem Ministerium schiefgelaufen ist. Möglicherweise auch deshalb, weil er selbst - wie auch RKI-Präsident Lothar Wieler - noch bis in den März 2020 behauptete, Schutzmasken seien in der Öffentlichkeit nicht nötig.