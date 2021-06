Ein bisschen differenzierter müsse man bei älteren Kindern schauen, da ginge es so langsam "in das Risikoprofil von Erwachsenen", sagte Walger im ZDF Morgenmagazin. Da könne man vielleicht noch Situationen beschreiben, in denen eine Maskenpflicht sinnvoll sein könnte. "Aber auch bei fallenden Inzidenzzahlen - die wir ja auch erwarten in Abhängigkeit von der sommerlichen Entwicklung - wird auch dort die Maskenpflicht fallen müssen."