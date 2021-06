Schüler müssen ab übernächster Woche in baden-württembergischen Klassenzimmern unter bestimmten Umständen keine Masken mehr tragen. Das teilte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) in Stuttgart mit. Wenn es an einer Schule zwei Wochen lang keine Corona-Infektion gegeben habe und in der Region die Inzidenz unter 35 liege, gebe es in "allen Schularten" keine Pflicht mehr zum Maskentragen im Unterricht.