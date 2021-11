Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die nachgebesserten Pläne der Ampel-Parteien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelobt. "Es ist jetzt ein Schritt in die richtige Richtung", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. "Letzte Woche sah es noch so aus, als ob man völlig wehrlos in diesen Corona-Winter stolpert."