Das gilt von Samstag an in allen Städten und Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 300 liegt und die Intensivbetten zu mindestens 80 Prozent ausgelastet sind. Davon wären derzeit 27 Landkreise und Städte betroffen, sagte Söder. [Wie hoch die Inzidenz in Ihrem Landkreis ist - alle Zahlen in unserer Corona-Karte]