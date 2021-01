In der Lockdown-Phase in Großbritannien habe sich die Inzidenz der anderen Varianten des Corona-Virus halbiert, so Apweiler weiter. Die Inzidenz von B.1.1.7. sei dagegen in einem Monat um das vierfache gestiegen: "Als der Lockdown aufgehoben wurde, stiegen die anderen Varianten um 40 Prozent an, aber die B.1.1.7. um das Zehnfache."