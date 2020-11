Für die Feiertage wird eine Erweiterung der Personenobergrenzen für Zusammenkünfte in Innenräumen und draußen angeregt: Demnach sollen Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Personen bis maximal zehn Personen möglich sein. Kinder bis 14 Jahre sollen hiervon ausgenommen sein. Diese Regelung ist für den Zeitraum vom 21. Dezember bis zum 1. Januar vorgesehen, also auch über Silvester. Empfohlen wird im Anschluss an Zusammenkünfte sich in eine mehrtägige häusliche Selbstquarantäne zu begeben.