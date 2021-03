In der Pandemie regierten Bund und Länder in vielen Punkten durch, vorbei an Parlamenten, so kritisieren es die Oppositionsparteien immer wieder. Die Eingriffe in viele Grundrechte während der Pandemie sind massiv. Zu einem Rechtsstaat gehört darum zwingend, dass Betroffene vor Gerichten gegen diese Eingriffe klagen können.