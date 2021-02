Zum unterschiedlichen Vorgehen der Bundesländer bei Schulöffnungen sagte Dreyer, man laufe hier "gar nicht so auseinander wie es immer klingt". Viele Länder würden am 22. Februar die Grundschulen öffnen. "Dort wo ein anderes Datum der Fall ist, da hat es ganz oft damit zu tun, dass dort beispielsweise Winterferien sind, die es bei uns in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr gar nicht gibt."