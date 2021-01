Die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften wird verbindlich auf eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken konkretisiert. Dazu zählen FFP-Masken, KN95-Masken und OP-Masken. Einfache Alltagsmasken reichen nicht mehr aus. Bisher gab es nur in Bayern eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Geschäften und bei der Nutzung des ÖPNV.