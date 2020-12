Das Virus zeige laut Svenja Flaßpöhler, Philosophin, Publizistin, Chefredakteurin "Philosophie Magazin", wie sehr die Gesellschaft auf Vertrauen angelegt ist. "Das Vertrauen in Experten bröckelt, gerade in der Impffrage", fügte die Publizistin hinzu. Ihrer Ansicht nach fehlt es an vielen Informationen.