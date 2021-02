In der ZDF-Sendung "maybrit illner" sagte Russwurm am Donnerstag: "Ich glaube nicht, dass diese Pandemie so eine einfache Regel - auf eine Zahl projiziert - zulässt." Es sei enttäuschend, dass man nach einem Jahr nicht mehr über die Ausbreitungsmechanismen wisse, so der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI).