Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will Arbeitgeber verpflichten, ihre Mitarbeiter auf das Coronavirus testen zu lassen. Dies könne "ein Thema" bei der Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag sein. In der ZDF-Sendung "maybrit illner" betonte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstagabend, bei der Pandemiebekämpfung dürfe nicht immer nur auf Einzelhandel, Schulen, Theater und Sport geschaut werden.