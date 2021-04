"Astrazeneca wird in Nordrhein-Westfalen derzeit nur an Personen über 60 Jahren verimpft", sagte ein Sprecher des Ministeriums in Düsseldorf. Ab Mai werde Nordrhein-Westfalen nur noch die Menge an Impfdosen von Astrazeneca erhalten, die für Zweitimpfungen für über 60-jährige benötige. Allerdings hatte NRW bereits die Impfung für alle Ü60 freigegeben gehabt.