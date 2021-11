Erst seit Mitte November ist diese Antikörpertherapie in der Europäischen Union zugelassen. Doch auch vor der offiziellen Zulassung wurde die Antikörper-Kombination schon in Deutschland erfolgreich eingesetzt. Das Medikament soll schon in frühen Stadien der Infektion injiziert werden. Es wird empfohlen für Menschen ab zwölf Jahren, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben.